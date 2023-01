L’ambulatorio si trasferisce al piano terra

L’ambulatorio medico di Montescudo è stato trasferito. A comunicarlo è l’amministrazione comunale, che precisa che il trasferimento è "al piano terra del Palazzo Comunale in piazza del Municipio".

Nella nuova sede, ampia e confortevole, non si dovrebbero più dunque verificare "i notevoli disagi che i cittadini hanno dovuto sopportare negli ultimi anni, soprattutto nei mesi invernali e nei giorni di pioggia, quando si formavano lunghe file sul marciapiede, per l’inadeguatezza del locale adibito a sala di attesa", continua l’amministrazione. Con il trasferimento dell’ambulatorio di Montescudo, la riapertura di quello di Trarivi, la sistemazione degli ambulatori medici di Croce, Monte Colombo, Santa Maria del Piano e San Savino, anche con l’acquisto di nuovi arredi, l’amministrazione comunale "ritiene di aver adempiuto, come era giusto che fosse, all’impegno preso con la cittadinanza".