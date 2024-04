Lamesta brilla dieci volte: "Mai fatti così tanti gol"

E doppia cifra sia. Davide Lamesta con la doppietta all’Olbia ha fatto dieci. Due i gol realizzati in Coppa Italia, otto in campionato. Equamente divisi tra girone d’andata e di ritorno. "Un ottimo obiettivo – resta umile l’esterno di Venaria Rele – e sono molto felice di questo. E anche un pizzico emozionato considerando che questo è il primo anno che raggiungo un numero di gol così elevato". Ma come sempre, Lamesta non dimentica di condividere i meriti con i compagni, pensando al bene del suo Rimini che, grazie al successo ritrovato al ’Neri’ nel recupero contro i sardi, ha rimesso piede in zona playoff scavalcando la Lucchese e lasciandosi alle spalle il trittico di squadre (Sestri Levante, Virtus Entella e Pineto) con le quali fino a qualche giorno fa si trovava appaiato in classifica a quota 41. "Personalmente sono soddisfatto, sì. Ma la cosa più importante è sempre la prestazione della squadra". Miglior modo, il Rimini e Lamesta non avrebbero potuto trovare per cancellare in fretta la sconfitta, condita da una brutta prestazione, in casa della Fermana, l’altro fanalino di coda del girone. "Ci voleva – lo dice subito il fantasista dei biancorossi – Dopo quel ko ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti di riprenderci subito. Ne è uscita una buona prova di forza contro l’Olbia ottenendo quei tre punti che ci hanno permesso di portare a casa tre punti". Un gol nel primo tempo per Lamesta e uno nella ripresa. Entrambi importanti ed entrambi belli.

"Se ne dovessi scegliere uno? Direi il primo perché rispecchia più le mie caratteristiche. Il secondo è stato più un gol ’alla Morra’". Con 44 punti in tasca ora i biancorossi possono dire di aver raggiunto il primo obiettivo stagionale (non c’è ancora la matematica salvezza ma ci vorrebbe un vero e proprio terremoto perché non arrivasse da qui a fine mese) e possono concentrarsi su quei playoff che, comunque, tra alti e bassi, sono alla portata della squadra di Troise. "Restano quattro partite da giocare e per noi dovranno essere quattro finali – fissa già il prossimo obiettivo Lamesta – Per chiudere al meglio questa stagione dovremo cercare di fare più punti possibile". Dodici quelli ancora a disposizione e i prossimi tre, quelli in palio domenica, sempre al ’Romeo Neri’ contro la Vis Pesaro saranno già fondamentali per cercare di ipotecare gli spareggi promozione. E dare una seconda vita a questa stagione.