Lamesta brinda in Coppa, l’ex Haveri al Catania

La Coppa Italia stimola Davide Lamesta. Perché se in campionato l’esterno del Rimini la via del gol l’ha smarrita ormai da un po’ (non segna da ottobre), in coppa Lamesta quella piacevole sensazione di correre sotto la curva se la gode spesso e volentieri. Era successo con il Cesena, nella gara del ‘Manuzzi’ degli ottavi di finale. E’ successo mercoledì sera al ‘Neri’ nel match d’andata della semifinale contro il Catania. Un gol che non ha spalancato le porte della finale ai biancorossi, ma che dà fiducia in vista della gara di ritorno in Sicilia prevista il 28 febbraio. "Sicuramente essere tornato al gol mi fa piacere – dice il fantasista piemontese – Ma più che altro sono soddisfatto del risultato finale. E’ un primo passo importante, ma la strada è ancora lunga". Il karma di Troise sembra aver ormai ‘contagiato’ lo spogliatoio: testa alta e piedi piantatissimi a terra. "Se guardiamo al numero dei gol realizzati è chiaro che in campionato andare a bersaglio mi manca. Perché non lo faccio da tempo – non lo nasconde Lamesta – Però la squadra sta andando bene e questo mi basta". Chiuso il capitolo di coppa, c’è già da tornare a pensare al campionato e a quei novanta minuti in programma domenica sera, sempre al ‘Neri’, contro il Pineto (calcio d’inizio alle 20.45). "Una partita importante – dice subito l’attaccante del Rimini – Lo sappiamo e iniziamo subito a prepararla nel migliore dei modi". E con il morale alto. Perché battere il Catania dà sicuramente una buona dose di buon umore. Già ieri Lamesta e compagni si sono subito rimessi al lavoro. In chiave salvezza la sfida contro gli abruzzesi, che all’andata sono stati capaci di prendersi tutto, è di quelle che pesano come il piombo.

Intanto il Catania è attivissimo in questa sessione di calciomercato, obiettivo terzino sinistro che a breve potrebbe essere ufficializzato. In arrivo c’è Kevin Haveri che dopo l’ultima stagione al Rimini è passato al Torino e girato in prestito all’Ascoli in B. Il mancino sarà ceduto agli etnei con la formula del prestito con diritto di riscatto.