"L’amico Tirincanti rivive nella musica"

Con orchestre e musicisti di primo piano domani sera al palacongressi di Riccione torna il Concerto degli Auguri con la regia e la partecipazione di Mario Marzi, già solista dell’Orchestra Sinfonica Rai di Torino, dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, dell’Arena di Verona e altre ancora. La serata Let’s swing, il Dono di Gaspare, condotta da Francesca Airaudo, è un singolare tributo al celebre clarinettista riccionese Gaspare Tirincanti, interprete del jazz e della musica contemporanea, per decenni esibitosi nei maggiori teatri del mondo. A lui l’omonima fondazione dedicherà una borsa di studio.

Marzi, ci aspetta una serata singolare?

"Nonostante i mille impegni, ho accolto con piacere l’invito di Luciano Tirincanti, perché ero amico del fratello Gaspare, conoscevo le sue virtù e la sua bellezza. L’idea è stata quella di mettere insieme musicisti che avessero un’affinità col noto clarinettista, non solo come artista, ma anche per la bella persona che era. Ho cercato di unire delle anime che avessero una connessione con lui, lavoro fatto anche sulla base dei testi che lui amava, sia nel linguaggio, nell’idioma classico, ma anche in quello swing, nel quale si era cimentato gli ultimi anni della sua vita. Sarà un sunto musicale della sua attività artistica".

Sul palco ci saranno musicisti di primo piano?

"Come base avremo la Rimini Big Band, diretta da Renzo Angelini, mio primo insegnante, e la Myo Mondaino Young Orchestra, diretta da Michele Chiaretti. Poi principali solisti di clarinetto come Gabriele Mirabassi per l’idioma jazz, Mirco Ghirardini (allievo prediletto di Gaspare) che in questi giorni prenderà il suo posto alla cattedra di Reggio Emilia, mio fratello Stefano Marzi, che con lui condivise diversi anni in un sestetto dove Gaspare era alle percussioni, e Simone Zanchini".

Con loro anche Fio Zanotti?

"Ci onorerà della sua presenza, suonerà da solo e farà un omaggio a Gaspare attraverso le note della sua fisarmonica".

Lei, intanto, su cosa lavora?

"Ho appena finito alcuni concerti con la Filarmonica della Scala, per fine anno ho poi un paio di concerti con Simone Zanchini e un altro col mio trio e l’archi quartetto Voci, che unisce diverse realtà stilistiche e generazionali. Con me ci sono Rise, molto bravo che lavora con J-Ax, Cristina Zavalloni e Achille Succi, insieme eseguiamo musica antica, partendo dal rinascimentale barocco in chiave pop, rap e jazz per portare ai concerti anche i giovani. Stando a Milano, infatti, noto che nelle stagioni concertistiche il pubblico è over sessanta, con questo progetto spero che le nuove generazioni possano conoscere anche le musiche di Vivaldi, Bach e altri".

Si festeggia anche il centenario comunale di Riccione, cos’augura a questa città?

"Di ritrovare lo swing che noi romagnoli abbiamo nel nostro Dna, quella volontà, leggerezza e calore che ci contraddistingue e che non è da confondere con superficialità, ma di lievità nel nostro incedere che ci contraddistingue e ci fa vivere meglio nel sociale. Quindi swing per avere un sentimento di danza e bellezza in noi".

Nives Concolino