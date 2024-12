L’amministrazione al fianco del Club Nautico. La sindaca vede il presidente Leardini

Acque calme quelle che hanno caratterizzato il primo incontro tra il nuovo consiglio del Club Nautico e l’amministrazione comunale. Un faccia a faccia che infine ha visto la sindaca Daniela Angelini annunciare un potenziamento delle iniziative che il Comune intende condividere con il Club Nautico per la valorizzazione della tradizione marinara riccionese. Durante la riunione a cui erano presenti il neo presidente del Club, Roberto Leardini, assieme alla consigliera Franca Mulazzani e la responsabile scuola vela Fiv, Stefano Giuliodori, sono stati condivisi i vari progetti del Club Nautico, tra cui le iniziative per valorizzare la tradizione marinara riccionese e promuovere il fascino della navigazione a vela. Grande attenzione è stata dedicata alla Saviolina, il lancione storico divenuto un simbolo di Riccione e un punto di riferimento per la memoria e la cultura locale. "Il mare è il cuore pulsante di Riccione – spiega la sindaca –, un elemento che unisce la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro. Ringrazio il Club Nautico per il suo impegno nel promuovere iniziative che valorizzano la nostra tradizione marinara e che includono i ragazzi in un percorso educativo e formativo. La Saviolina è il simbolo della nostra identità, e sono orgogliosa di vedere come il Club stia lavorando per preservarla e renderla sempre più un elemento vivo della nostra comunità". L’incontro si è concluso con l’impegno comune a sviluppare nuove iniziative.