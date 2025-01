L’amministrazione incontra i cittadini

Un nuovo spazio per il dialogo e la partecipazione: così si presenta ‘Parliamone insieme’, il ciclo di incontri pubblici organizzato dall’amministrazione comunale, che punta a coinvolgere i cittadini in un confronto costruttivo. Il primo appuntamento è in programma mercoledì prossimo alle 20.30, al centro culturale Vittorio Belli in piazzale santa Margherita. "Questi incontri, già molto apprezzati in passato, sono un momento prezioso per ascoltare la cittadinanza e condividere idee – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – Verranno illustrati i principali progetti in corso, le iniziative strategiche per il territorio e i nuovi servizi in arrivo, come il progetto di controllo del vicinato". Dopo il primo evento, gli appuntamenti proseguiranno giovedì 23 al Gran bar, martedì 28 al Bar 18 e giovedì 30 al Bar belverde. Tutti gli incontri inizieranno alle 20.30.