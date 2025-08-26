L’amministrazione mette mano al portafogli: 200mila euro per recuperare il parco della Pace

L’amministrazione comunale di Cattolica scende in campo per recuperare il parco della Pace ed annuncia una piccola manovra a bilancio da 200mila euro. Il comitato Ventena ha stilato l’elenco dei disagi pochi giorni fa e da palazzo Mancini arriva una pronta replica. "Siamo consapevoli delle difficoltà presenti al parco della Pace – conferma Alessandro Uguccioni, assessore all’Ambiente – ma ci siamo già attivati. Proprio pochi giorni fa abbiamo effettuato un sopralluogo con un tecnico sulla fitodepurazione del laghetto interno, ma sappiamo anche dei disagi per i giochi, dei camminamenti, della recinzione dei laghetti e di altro. Ci stiamo attivando". Proprio per questo l’assessore conferma anche che si sta analizzando il bilancio per reperire le risorse: "Stiamo predisponendo un piano economico per un intervento importante e corposo che possa dare una risposta una volta per tutte alla questione del parco della Pace – conclude – Chiediamo ancora un po’ di pazienza ma tale intervento è tra le nostre priorità". La cifra è importante ma è da sottolineare che il parco è molto esteso e rappresenta il primo polmone verde della città collegando l’area della piscina comunale e via Francesca da Rimini alla zona stadio e di via Carpignola.

lu. pi.