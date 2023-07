L’ammiraglio dona una barca a vela

Speciale donazione dell’ammiraglio Romano Sauro alla Lega Navale Italiana di Riccione. Nel corso di una cerimonia tenutasi domenica al porto, il nipote dello storico comandante Nazario Sauro ha donato l’imbarcazione a vela Galiola III affinché venga utilizzata per promuovere iniziative sociali a favore dei disabili. L’ammiraglio ha ricordato il proprio viaggio "Sauro 100" iniziato nel 2016 per il centenario del proprio avo, a riprova dei valori di libertà e giustizia testimoniati fino alla morte dal celebre comandante Nazario. L’avvocato Luca Corradi, presidente della Lni, ha ringraziato per la fiducia e per il gesto generoso e, a nome di tutti i soci, si è impegnato a "continuare il viaggio della Galiola III e a rendere il mare libero e accessibile a tutti". La cerimonia è stata accompagnata da un corteo delle barche dei soci, in concomitanza con la manifestazione Vele bianche, organizzata ogni anno dalla Lni di Riccione con il Centro21. Questo con lo scopo di avvicinare i disabili al mare e divulgare la cultura e le tradizioni marinaresche (la piccola pesca, le nasse per le seppie, i vivai delle cozze). A donazione avvenuta, l’ammiraglio ha pranzato a bordo della Green Eyed Princess con Maurizio Urbinati, suo carissimo amico da oltre quarant’anni, ossia da quando hanno navigato insieme sulla nave della Marina Militare Grecale. ni.co.