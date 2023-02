Stasera alle 21,15 il teatro Corte di Coriano ospita il duo comico di Zelig, Marta e Gianluca. Lo spettacolo dal titolo Strapazzami di coccole vede i due artisti improvvisare sul palco un dialogo ironico, cinico e demenziale, con un’unica scenografia composta da un tavolino e due sedie, per il resto è pura immaginazione. A ritmo sostenuto e vivace come una sfilata di carri di carnevale, passano in rassegna i personaggi in cerca di amore ai tempi di internet e dei social. La coppia propone una fotografia ironica del moderno approccio alla relazione amorosa, sempre lo stesso l’epilogo grottesco: il fallimento della capacità di far innamorare l’altro.