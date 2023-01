L’amore al tempo della Rivoluzione Così Fullin ’sfida’ la ghigliottina

di Nives Concolino

Sarà Le sorelle Robespierre’, esilarante piece teatrale sugli amori infelici che fanno perdere la testa, a far rialzare il sipario del Teatro Astra di Bellaria. Sul palco questa sera (alle 21) Alessandro Fullin, attore, autore, regista, nonché scrittore e comico diventato popolare con le sue partecipazioni a Zelig nei panni della professoressa Fullin. Al suo fianco l’inseparabile attore Simone Faraon. Ambientato nel pieno della Rivoluzione francese, lo spettacolo ruota attorno a una duchessa e alle sue due figlie, condannate alla ghigliottina, attendono la grazia nella loro sontuosa cella. Fullin, nelle ampollose vesti della nobildonna, torna a raccontare la storia in versione riveduta e s-corretta. Il risultato è estremamente esilarante, si dipana tra dialoghi vertiginosi, aforismi fulminanti e musiche degli anni Ottanta del Novecento.

Come nasce questo spettacolo e cosa vuole raccontare?

"É una commedia imperniata sui rapporti all’interno della famiglia, che non è sempre un luogo rassicurante e che riserva delle sorprese".

Qual è in sintesi la trama?

"Siamo nel 1789, durante la Rivoluzione francese. Una madre e due figlie vengono rinchiuse in carcere e condannate a morte. Chi si salverà?".

Il nome Robespierre è usato solo per la sua capacità evocativa, perché?

"Si parla di Robespierre perché anche a distanza di secoli lui rimane il simbolo di un periodo terribile della nostra storia".

Sul palco anche Faraon, uno speciale compagno di scena?

"Lavoro con Simone Faraon da anni. E per me è una garanzia".

Come si presenta la scenografia e quali sono gli ingredienti dello spettacolo?

"Abbiamo delle architetture da giardino. Un modo un pò surreale per presentare un carcere. Un luogo tetrissimo in cui però si ride tantissimo. Tra una crudeltà e l’altra".

Si è occupato di cinema, teatro e tv, di cos’altro sta occupando ?

"Ho pubblicato da poco un romanzo a cui tengo molto ‘Nudo maschile in arancione e giallo’. Chi lo legge rimane di solito molto sorpreso perché è anche estremamente drammatico. Per chi vuol scoprire un lato del mio lavoro non prevedibile. E’ un romanzone storico ambientato in Polonia nel 1910, raccomnta la storia di una pittrice, dell’amore tra un uomo e una donna".

Nei cassetti c’è sempre un desiderio, qual è il suo?

"Andare in pensione. Cosa difficilissima per gli attori".

Torna in Romagna qual è il suo rapporto con questa terra, in particolare con la riviera?

"In effetti qui sono di casa, ho vissuto 23 anni a Bologna. In questi teatri mi chiamano da anni. Per mia fortuna".