L’amore rinato al sapore di anatra all’arancia

Una commedia che fa riflettere. Dai tocchi intriganti. Mercoledì 31 gennaio è andata in scena al Teatro della Regina di Cattolica ‘L’anatra all’arancia’ di Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, per la regia di Claudio Greg Gregori. Il regista ha plasmato la narrazione offrendo dei tocchi intriganti, trasformando la commedia in un viaggio di risate e riflessione, estrapolando la sensibilità intrinseca del testo al di là del suo humor. La trama è un intreccio spassoso, che tratta le vicende di una coppia di coniugi che dopo aver concluso una partita a scacchi, intraprendono una conversazione, dalla quale trapelerà la scoperta da parte di Gilberto della relazione extraconiugale della moglie Lisa con un ricco borghese. Il marito elabora un piano inaspettato: propone di passare un ultimo weekend insieme all’amante. Questa strategia crea la gelosia della moglie che comprende che l’amore nei confronti di Gilberto è ancora vivo. Il risultato delle vicende che si sviluppano fanno di quest’opera una commedia vivace, ricca di situazioni esilaranti e colpi di scena che creano un’atmosfera spassosa. Ogni movimento dei coniugi è accuratamente studiato, riuscendo a creare un dialogo visivo, in grado di catturare l’attenzione del pubblico in ogni scena, anche quando i protagonisti non parlano. La scenografia è realizzata con attenzione e ricopre un ruolo fondamentale nello spettacolo. Ogni particolare è curato nei minimi dettagli. Il sipario si chiude con meritati applausi. Lascia la traccia di un’esperienza che ha coniugato la giusta dose di umorismo, con riflessioni sui sentimenti d’amore tutt’altro che scontate. È opportuno citare anche l’audiodescrizione dello spettacolo: la collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì ha portato a Cattolica anche quest’anno l progetto‘Teatro no limits’ che ha garantito l’accessibilità agli spettatori con disabilità visiva grazie a supporti audio descrittivi.

Anita Bertacchini,

Benedetta Bordoni e

Marta Piccari

VS Gobetti-De Gasperi di Morciano

Coordinamento

Centro Diego Fabbri di Forlì