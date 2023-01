"L’amore vince sulla burocrazia"

Klaudio e Raffaella stanno insieme da alcuni anni, non si vogliono sposare ma lottano per diventare una coppia a tutti gli effetti, con gli stessi diritti delle altre coppie di fatto, tutelate dalla legge Cirinnà. Lei milanese ma riminese d’adozione, lui di origini albanesi, da due anni vivevano in un limbo burocratico, a causa del Comune di Rimini. Klaudio non è mai potuto diventare cittadino riminese. L’unica opzione possibile era sposarsi con Raffaella, in chiesa oppure in minicipio. "Ma non deve essere obbligatorio farlo, se la legge nazionale prevede altre soluzioni _ dicono i due ragazzi _ Come per tutte le unioni civili, volevamo solo sottoscrivere un contratto di convivenza, semplice, come quello garantito alle coppie omosessuali. La legge lo prevede. Invece il Comune di Rimini, per annotare lo stato civile, doveva avere per Klaudio la residenza. Lui però non poteva ottenere la residenza senza avere il permesso di soggiorno, e il permesso senza unione civile".

La coppia fa così causa al Comune di Rimini. Secondo il legale che li rappresenta, l’avvocato Stefania Urbinati, "è un cavillo burocratico che ha completamente mandato in tilt il sistema. Klaudio è rimasto bloccato in un limbo normativo e la coppia ha fatto causa". Il Tribunale di Rimini ha ordinato di inserire il ragazzo nella popolazione residente, ma il Comune si è comunque opposto all’annotazione del contratto di convivenza. Il ragazzo è rimasto così senza permesso di soggiorno, né codice fiscale, tessera sanitaria, patente per due anni. Non poteva nemmeno lavorare o uscire dall’Italia. Lo scorso 10 gennaio il giudice ha dato ragione alla coppia. "Il Comune dice che questa vicenda potrebbe incidere su futuri casi per bypassare la legge, per ottenere il permesso di soggiorno, per questo si è opposto _ continua Urbinati _ Ma il giudice (la dottoressa Giorgia Bertozzi Bonetti) ha studiato la storia di Klaudio e Raffaella. Con sette pagine di sentenza, e l’ascolto anche di una decina di testimoni, ha capito l’unicità della storia e ha dato loro ragione".

E’ il primo caso in provincia di Rimini. Secondo il Tribunale, il Comune non può imporre un requisito restrittivo, se "la legge nazionale e quella europea non lo impongono". Oggi Klaudio e Raffaella sorridono: "Finalmente dopo due anni, possiamo diventare compagni di vita ufficialmente. Sappiamo che molte coppie, con almeno un partner straniero, vivono situazioni simili e difficili. Molti la risolvono con un matrimonio, ma per noi era una questione di principio. C’è la possibilità di diventare coppia di fatto, perché non potevamo farlo? Speriamo che il nostro esempio possa dare speranza a molte altre coppie come la nostra".

Ora i due ragazzi aspettano che il Comune di Rimini esegua l’atto definitivo, e che arrivi per Klaudio anche il permesso di soggiorno. "Appena fatto tutto, festeggeremo con amici e parenti e finalmente faremo un bel viaggio", dicono i due innamorati.

Rita Celli