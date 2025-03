Lampioni spenti in viale Milano. Tecnici a caccia del guasto

Buio in zona Abissinia, su viale Milano. Nei giorni scorsi sono arrivate segnalazioni da residenti e attività per la pubblica illuminazione che non si accendeva con l’arrivo della sera. Ieri mattina i tecnici comunali hanno svolto un sopralluogo sul posto per arrivare all’origine del problema. Il guasto è stato rilevato nel tratto di strada che va da viale San Martino al Nazario Sauro. In questo tratto, ammette l’amministrazione, l’illuminazione pubblica non è funzionante, il che pone un problema di sicurezza per la circolazione e non solo. Il sopralluogo ha visto ieri presenti oltre ai tecnici comunali anche quelli di City Green Light, il gestore identificato dal Comune negli ultimi anni per la gestione del sistema di pubblica illuminazione. "L’amministrazione comunale - dicono dal municipio - è al lavoro per risolvere il problema nel minore tempo possibile, garantendo così il ripristino dell’illuminazione pubblica e la sicurezza della zona".