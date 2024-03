L’analisi: una certa idea dell’Italia

Dopodomani presso l’Istituto Scienze dell’Uomo di Rimini, situato in Via Costantino Nigra n. 26, si terrà la presentazione del Numero di febbraio di Limes: “Una certa idea di Italia”, a cura di Massimo Magnani (Limes Club Rimini) e Giacomo Mariotto (Analista geopolitico e collaboratore di Limes).

Questo numero si propone di sfidare l’alibi del declino irreversibile del nostro paese, proponendo idee concrete e immediate per un progetto nazionale che ci porti verso il rilancio e ci sottragga alla marginalità dannosa e onerosa per il Paese.

Il volume si articola in tre parti che esaminano il declino e le possibili vie per invertirlo: l’aspetto antropologo-culturale, l’aspetto economico-tecnologico-industriale e l’aspetto internazionale. Inoltre, si basa sulla ferma convinzione che cedere al “declinismo” non sia una strada inevitabile, ma piuttosto pericolosa e non facile da invertire.