Lancia tavolo contro la ex e dà di matto al ristorante

Era già stato arrestato a gennaio di quest’anno per resistenza e minacce dopo aver tenuto un comportamento violento contro la ex compagna per cui lavorava come cuoco e le forze dell’ordine intervenute. Ma il 39enne che nei giorni scorsi è stato colpito da una misura cautelare in carcere a seguito di un’indagine a suo carico per stalking e maltrattamenti, condotta dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, non era la prima volta che si sarebbe fatto prendere dall’ira e dai fumi dell’alcol, arrivando a maltrattare e anche prendere per il collo, oltre a scagliarle contro un tavolino senza colpirla, la donna di cui è stato compagno dal 2017 al marzo 2023.

Una relazione complicata quella tra l’indagato e la donna, così come ricostruita dai carabinieri della Tenenza di Cattolica. Una relazione fatta di aggressività e di continui litigi che a marzo appunto avevano convinto la donna intimorita dall’abuso di alcolici che il 39enne faceva, ad abbandonare la loro casa in Valconca. Ma sarebbe stato proprio questo, l’abbandono da parte della donna, a scatenare definitivamente l’ira del 39enne che dopo sei anni di maltrattamenti e lesioni – comprese le minacce di dare fuoco alla ex con la benzina – sarebbe passato anche agli atti persecutori. A luglio, infatti, il 39enne avrebbe scagliato contro la compagna un tavolino, mancandola per un pelo. Nel giorno di Ferragosto, invece, all’interno del ristorante in cui l’indagato lavorava per conto della ormai ex compagna – titolare dell’attività – il 39enne sarebbe arrivato a minacciare la donna di morte, per poi afferrare un mattarello e iniziare a colpire con forza la porta della cucina, costringendo anche tutti i clienti presenti all’interno in quel momento ad allontanarsi da lì, oltre a rendere necessario un intervento dei carabinieri, nonostante la cui presenza il 39enne avrebbe scagliato di nuovo una bottiglia di birra verso la compagna. È stato a questo punto che la donna, terrorizzata, ha presentato querela nei confronti del 39enne, arrivando così alla misura cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, emessa dal gip Vinicio Cantarini.