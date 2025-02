Lanciano i cartelli stradali nel Marecchia

Su di giri per l’alcol, non hanno trovato niente di meglio da fare che prendersela con i cartelli stradali, scagliandoli nel Marecchia. Un pomeriggio all’insegna del divertimento alcolico e del vandalismo sfrenato ha portato non pochi guai ad un gruppetto di trentenni riminesi, che sono stati denunciati dalla polizia di Stato. L’altro ieri, i tre giovani, visibilmente ubriachi, hanno infatti divelto alcuni cartelli che segnalavano lavori in corso, provenienti da una cantiere situato non lontano da lì, più o meno all’altezza del ponte degli Scout, per poi gettarli nel greto del fiume Marecchia.

Le prime segnalazioni sono giunte al centralino della Questura nel tardo pomeriggio, con residenti e passanti che hanno descritto il gruppetto intento a danneggiare la cartellonistica, tra urla e schiamazzi. Una vera e propria pioggia di telefonate che naturalmente ha spinto gli agenti della Questura ad accorre sul posto. Le pattuglie della Polizia di Stato sono immediatamente intervenute per verificare l’accaduto e raccogliere testimonianze utili a individuare i responsabili. Le ricerche, proseguite per alcuni minuti nei dintorni di via Tonale, hanno portato gli agenti a rintracciare il trio poco dopo nella zona dell’invaso del ponte di Tiberio. I tre, tutti riminesi trentenni, si trovavano ancora in evidente stato di alterazione alcolica. Dopo essere stati identificati, nei loro confronti è scattata una sanzione per ubriachezza molesta. Al momento non sono state mosse accuse per il danneggiamento della cartellonistica.