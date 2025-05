L’anello verde della via Emilia: 3 km di ciclabili

I disagi sulla via Emilia, a causa dei cantieri, non mancano. Ma i lavori, che presto saranno terminati, sono importanti per la sicurezza e la mobilità: dalla riqualificazione della pista ciclabile esistente tra la rotatoria della Strada di Gronda e via Bornaccino – spesa di 180mila euro a carico del privato – che sarà completato entro fine giugno, al secondo tratto compreso tra la stessa via Bornaccino e via Piadina. Quest’ultimo completerà così il maxi percorso ciclopedonale sulla via Emilia, da Santa Giustina fino al parco Francolini. In questo caso i lavori si concluderanno a fine estate. A buon punto anche la pista ciclabile lungo l’ex ferrovia che collega la via Emilia a via Budriolo: fa parte delle opere a carico dei privati che hanno realizzato nell’area ex Paglierani il supermercato Eurospar. I lavori sono in via di ultimazione, "ma per veder completata l’intera pista ciclopedonale – spiega il Comune – occorrerà attendere la fine del cantiere per l’ultimo tratto, avviato nelle scorse settimane". Questo tratto collegherà la via Trasversale Marecchia con la ciclabile di via Scalone, ricongiungendosi al percorso già ultimato tra via Budriolo e la stessa via Trasversale Marecchia.

"Questo sarà l’anno in cui prenderà forma il progetto di Santarcangelo città dei 15 minuti – sottolineano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore all’urbanistica Angela Garattoni – grazie al completamento di diversi collegamenti ciclopedonali che permetteranno di muoversi, in larga parte del territorio comunale comprese le frazioni, in modo sicuro e sostenibile". "La ciclabile sulla via Emilia, una volta ultimata, collegherà Santa Giustina a un’area centrale della città come il parco Francolini, con un unico percorso di circa 3 chilometre. Mente il percorso lungo l’ex ferrovia, di quasi 2 chilometri connetterà la pista ciclabile esistente in via Trasversale Marecchia ai percorsi lungo il fiume Marecchia, creando un vero e proprio anello verde".