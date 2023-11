L’anfiteatro ’sfregiato’. Mura imbrattate dai vandali

I vandali non risparmiano nemmeno l’anfiteatro romano. Da alcuni giorni è comparsa una scritta, dai contenuti alquanto ermetici, su uno dei muri all’ingresso dell’area archeologica, proprio a fianco alle scalette che portano al Ceis. L’atto vandalico è già stato segnalato alle forze dell’ordine e al Comune. Uno ’sfregio’ passato inosservato ai più, a differenza di quanto era accaduto in passato per i vandalismi compiuti all’Arco d’Augusto, al Duomo o alla statua di Papa Paolo V in piazza Cavour, solo per citare alcuni esempi. Anche questo è significativo di quanto sia poco tenuto in considerazione l’anfiteatro romano. Un’area che tuttora non è visitabile (i turisti devono accontentarsi di sbirciare da fuori) e che andrebbe invece riqualificata e valorizzata. Palazzo Garampi ha preso l’impegno di effettuare una nuova campagna di scavi archeologici e sistemare l’area. Vedremo...