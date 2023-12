L’anno che verrà. Saranno ponti d’oro. Con 5 giorni di ferie se ne fanno 24 di vacanza

"Nel 2024 si potranno fare 24 giorni di vacanza usandone appena cinque di ’monte ferie’". Il sindaco e assessore al Turismo Jamil Sadegholvaad analizza il calendario dell’anno che sta per iniziare. E osserva che il 2024 si presenta con "buoni incroci fra feste e ponti", "con una situazione molto simile al 2023". Insomma, anche quello "che sta per iniziare sarà un anno d’oro, con diverse opportunità per il nostro sistema turistico".

Il sindaco parte dalla constatazion e che il ponte dell’8 dicembre "è stato straordinario per il turismo, grazie alla congiuntura favorevole del calendario (la festività cadeva di venerdì) unita a un’eccezionale concomitanza di eventi e raduni fra Fiera, Palacongressi e Stadium che ha portato al tutto esaurito nei 400 hotel aperti". Un passo avanti. "Il 2024 si apre subito con un weekend lungo – prosegue – visto che il 1° gennaio cade di lunedì –. Pasqua e Pasquetta cadono rispettivamente di domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile, ma il primo vero ponte sarà la Festa della Liberazione. Il 25 aprile 2024 è infatti un giovedì, che consentirà di fare una vacanza di quattro giorni. Il 1° maggio, Festa dei lavoratori, cade di mercoledì, consentendo anche in questo caso un ponte lungo. Ferragosto cade di giovedì e Ognissanti, il 1° novembre 2024, è un venerdì. Il 25 e il 26 dicembre, cadendo di mercoledì e giovedì, permettono inoltre di ottenere cinque giorni di vacanza". "Il 2024 parte bene, Capodanno quasi sold out e già tante e prenotazioni per l’Epifania – osserva Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera –. Il 6 gennaio cade di sabato, tanti faranno un weekend da venerdì a domenica. Un ’fenomeno’ relativamente nuovo per Rimini". Si passa a Pasqua. "Quest’anno cade bassa – aggiunge Carasso – domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile. Gli hotel senza riscaldamento non potranno aprire, e verosimilmente farà freddo. Ma chi ’salterà’ la Pasqua potra recuperare il 25 aprile, che cade bene, giovedì, dove avremo eventi di Rinnovamento nello Spirito e Cielle, con 10mila partecipanti ma anche turisti individuali, con possiblità per tutti di fare 3-4 giorni di vacanza. Forse la prima ripresa di contatto con spiaggia e mare". "Buoni segnali per le fiere invernali e primaverili – continua Carasso –, Sigep, Pianeta Birra, K-Energy, Enada". Altri ponti favorevoli durante l’estate (anche se il 2 giugno cade di domenica) e poi si va alle festività dei defunti: "Il 31 ottobre è giovedì, l’1 novembre venerdì è festa, quindi un bel ponte dei Santi, di Halloween, che quest’anno non c’è stato". "Per i ponti di primavera a Rimini si terranno i Campionati Europei di Ginnastica Artistica – sottolinea Palazzo Garampi – che vedranno impegnate la categoria maschile dal 24 al 28 aprile e femminile dall’1 al 5 maggio". La stagione che si avvia verso l’estate accoglierà poi una delle fiere più importanti per la città: Rimini Wellness. Nel 2024, Rimini sarà anche il palcoscenico di numerosi eventi sportivi, tra cui i Campionati Mondiali di FormulaE, quelli di pattinaggio, fino all’evento sportivo più atteso, il Tour de France con il primo arrivo di tappa in città il 29 giugno.

Mario Gradara