L’anno della svolta Rimini sogna in grande

Il nuovo anno non poteva partire meglio per Rimini. Tanti turisti in città per il lungo weekend di Capodanno, buoni incassi per alberghi, ristoranti e altre attività. Se il buongiorno si vede dal mattino... Ma il 2024 sarà un anno decisivo per Rimini, per tanti aspetti. E il turismo rientra tra questi. C’è da preparare al meglio la tappa del Tour de France, che per la prima volta nella storia partirà dall’Italia. La prima tappa (il 29 giugno) sarà proprio la Firenze-Rimini. Sarà come ospitare per un giorno le Olimpiadi. Una vetrina unica per la nostra città, che dovrà farsi trovare pronta. Il 2024 dovrà essere anche l’anno in cui ’rinnovare’ la Notte rosa e altri grandi eventi che mostrano i segni del tempo, e aumentare la quota di turisti dall’estero. Per riuscirci servono più voli, e il 2024 dovrà essere un anno di svolta per il ’Fellini’. Abbiamo bisogno di una città più collegata con il resto dell’Italia e del mondo, non solo per il turismo. E di strade meno intasate dal traffico. I maxi cantieri della Statale 16 dovranno consegnare, già da quest’anno, una viabilità finalmente migliore. Un tassello fondamentale per lo sviluppo di Rimini, così come quello che reciterà il piano di investimenti di Ieg. Dal futuro della Fiera passano le sorti di una parte importante dell’economia riminese.

Manuel Spadazzi