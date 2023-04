L’anno è iniziato con il botto Presenze raddoppiate in 2 mesi "E ora ponti d’oro a primavera"

Parte in quarta l’anno turistico riminese. Gennaio e febbraio, mesi dove la parte del leone tocca a fiere e congressi, registrano +106,1 per cento rispetto agli stessi mesi del 2022 sul fronte degli arrivi e +51,9 per cento per quanto riguarda le presenze turistiche. Cioè i pernottamenti, quelli che producono maggior fatturato. Dopo l’ottimo andamento ‘percepito’ di Pasqua, i dati provvisori dell’Istat "confermano un eccezionale inizio d’anno trainato dagli eventi e dal calendario fieristico-congressuale", sottolinea il Comune di Rimini. Va ricordato che per numeri assoluti i primi due mesi dell’anno pesano relativamente (per il capoluogo quest’anno 101.633 arrivi, 295.901 presenze rispetto alle quasi otto milioni in media nell’arco dell’anno). Ma indicano certamente un trend. Colto al volo da Palazzo Garampi, che guarda "con fiducia anche verso la stagione dei ponti primaverili, mentre una spinta ulteriore verrà dai grandi eventi estivi, mai così ricchi per qualità e quantità come quest’anno".

"Anche l’Istat – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – conferma i riscontri avuti indirettamente dagli introiti dell’imposta di soggiorno: gennaio e febbraio sono stati mesi boom per Rimini sul fronte dei flussi turistici, chiaramente trainati dalla coda del Capodanno più lungo del mondo e dal Sigep. Rispetto al 2022, anno anch’esso di evidente ripresa rispetto al 2021 e all’orribile 2020 pandemici, i primi due mesi dell’anno fanno registrare un raddoppio secco degli arrivi turistici e di oltre il 50 per cento per i pernottamenti". E tutto questo, prosegue il sindaco, "nonostante la pressoché totale scomparsa del mercato russo e comunque ex sovietico che solo per Rimini valeva fino al 2019 - e spero tornerà a valere, se non altro come segnale di fine della guerra – circa 25 mila presenze alberghiere a mese. Comunque bene, prosegue la risalita, marzo altrettanto soddisfacente a detta dei nostri operatori e una Pasqua da sold out, in attesa dei prossimi ponti primaverili e di un maggio di grandi eventi" (articolo a fianco).

I dati provinciali indicano, sempre nei primi due mesi dell’anno, complessivamente 163.127 arrivi, ovvero un raddoppio secco, +100 per cento sul primo bimestre del 2022 (sempre a livello provinciale restiamo mediamente ancora sotto l’ultimo anno pre Covid: -11,5 appunto sul 2019). Quanto a pernottamente si tocca quota 470.984, il +51 per cento rispetto al 2022 (-8 per cento sul 2019).

Quanto agli altri principali comuni turistici - per Riccione articolo in basso - la situazione è a macchia di leopardo (da considerare che solo Rimini e Riccione hanno il traino importante invernale dei palacongressi) e i numeri assoluti sono bassi. Quindi le percentuali volano. Cattolica registra +47,7% di arrivi sul 2022 e -17,2 sul 2019. Presenze rispettivamente +16,1% e +4,2%. Arrivi a Bellaria Igea Marina +77,8% sul 2022, -31,4% sul 2019. Presenze +46% e -15,1%.

Misano: arrivi +63,8% e -6,8. Presenze +17,9% e +4,5%.

Santarcangelo conferma il trend in espansione: arrivi +9,6% sui primi due mesi del 2022, +2,5 sul 2019. Presenze +12,3% e +11,9.

Mario Gradara