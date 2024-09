L’anno prossimo. MotoGp in pista il 14 settembre

È stato svelato ieri il calendario della MotoGp per il 2025. E per Misano la data fissata sarà a metà strada tra i due Gran premi appena disputati. L’anno prossimo la MotoGp a Misano tornerà con una sola gara, sempre a settembre, dopo l’eccezionale bis fatto quest’anno, deciso in seguito all’annullamento della data in Azerbaigian. La Dorna ha comunicato il calendario provvisorio del 2025 e il Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini torna a una singola tappa nel secondo weekend nel mese di settembre dal 12 al 14. È una buona notizia per tutte quelle attività turistiche che vogliono allungare la stagione.

Sarà ancora una volta una caccia al record di spettatori a Misano, ma non sarà semplice fare meglio di quanto visto in questo mese di settembre. Nella tappa dispurata tra il 6 e l’8 settembre durante il primo Gran premio, a Misano gli spettatori nei tre giorni sono stati superiori a 163mila: non era mai accaduto nel circuito intitolato a Simoncelli. E nel weekend della scorsa settimana, con la seconda gara annunciata solo in agosto, ne sono arrivati altri 82mila.