L’annuncio della Regione: il Cau apre a maggio

Il conto alla rovescia è già partito. Il 20 maggio aprirà il Centro assistenza urgenza (Cau) di Bellaria. Ad annunciarlo è la Regione Emilia Romagna, nel fare il punto sui primi mesi di attività dei Cau già aperti (in provincia di Rimini sono attivi a Cattolica, Santarcangelo e Novafeltria). Il nuovo centro assistenza urgenza di Bellaria avrà sede nei rinnovati locali della casa della salute, adiacenti al municipio. "L’apertura del Cau sul nostro territorio è motivo di grande orgoglio" precisa l’amministrazione comunale bellariese. Nel centro si svolgeranno visite mediche, trattamenti farmacologici, chirurgia minore, si effettueranno certificazioni e prescrizioni di terapie.

Quello di Bellaria – che aprirà in concomitanza con il centro di assistenza urgenza di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese – è dunque il quarto Cau che sarà inaugurato nella provincia di Rimini. Con le ultime aperture dei centri di Bondeno, nel Ferrarese, Carpi e Modena, inaugurati ierialla presenza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dell’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, sono saliti a 33 i centri assistenza urgenza attivi in Emilia Romagna. Oltre 112mila gli accessi in poco più di cinque mesi di attività, dal 1° novembre al 7 aprile, che toccano quota 123.583 considerando anche Ferrara e provincia. Si confermano i tempi di attesa contenuti, in media 45 minuti nell’ultima settimana, e l’83% dei pazienti riceve assistenza e cura in loco. L’orario diurno continua ad essere quello a maggior affluenza, con l’82% degli accessi che avviene tra le 8 e le 20, e la fascia di età più rappresentata è sempre quella tra i 18 e i 64 anni (68% dei casi).