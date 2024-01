L’annuncio di Fiorello in tivù:: "Il Festival lo presenta Biggio"

"Quest’anno il Festival di San Marino lo presenta Biggio". Difficile capire se Fiorello, tra una battuta e l’altra, fosse serio ieri mattina quando nel suo Viva Rai2!, ha annunciato che sarà il suo ’compare’ Fabrizio Biggio a condurre la terza edizione di Una voce per San Marino. Si tratta di una anticipazione o di una semplice battuta nel giorno in cui lo showman siciliano sponsorizza anche Alessandro Cattelan, tra gli ospiti mattutini, alla conduzione del Festiva di Sanremo 2025. "È uno spoiler – commenta il direttore generale di Rtv San Marino, Andrea Vianello – non sappiamo se sia vero o meno, sennò avremmo fatto noi un comunicato ufficiale. Però siamo contenti che colui che è forse il più grande uomo della tv italiana, Fiorello, ci abbia citato con la nostra iniziativa. Sicuramente il nome di Biggio è veramente forte. Chissà, lo sapremo più avanti quando faremo a poco a poco il nostro piccolo Sanremo. La finale di Una voce per San Marino sarà il 24 febbraio e sapremo se era un gioco di Fiore o una realtà". Non smentisce e non conferma, quindi, il direttore Vianello. Che non si lascia scappare nessuno ’spoiler’ nemmeno per quel che riguarda i big in gara. "Ci sarà tempo, a poco a poco – dice – Prima della finale ci saranno le semifinali. Poi saranno svelati i nomi dei big in gara e il conduttore. Chissà se sarà Biggio...". Niente, bisogna aspettare ancora un po’ per conoscere i particolari della terza edizione della kermesse canora sammarinese che, come sempre, offrirà al vincitore la possibilità di rappresentare San Marino al prossimo Eurovision Song Contest in Svezia.