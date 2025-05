L’Anpi guarda avanti: "Togliamo il nome del Duce anche dalla casa"

Revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini era una richiesta che avevamo avanzato come Anpi provinciale. E il suo esito favorevole è stata una risposta positiva, che può aprire a un’altra richiesta". Annarita Tonini, presidente provinciale Anpi, ha incassato con soddisfazione quella che la sinistra vede come una vittoria. Il nome di Mussolini è stato cancellato tra quelli dei cittadini onorari della città. Ma l’Anpi non vuole fermarsi qui. La presidente pensa anche a Villa Mussolini. "Non è una proprietà del Comune di Riccione, ma della Fondazione Cassa di Risparmio – ricorda Tonini – Tuttavia, credo che si possa comunque procedere in questo senso. Ritengo la richiesta legittima". Per l’Anpi bisognerebbe tornare alle origini di quella struttura "e ridarle il nome di Villa Margherita". Così si cancellerebbe il nome di Mussolini "evitando che vi siano speculazioni su quel cognome. Cosa che potrebbe accadere con certi operatori turistici che, ad esempio, potrebbero sfruttare quel nome come richiamo".

La revoca della cittadinanza al Duce dopo 102 anni viene vista come un momento storico e ora il prossimo passo porta verso la villa che porta ancora il suo nome. "Certamente quanto è accaduto potrebbe essere un punto di partenza. Chiaramente noi ne parleremo e condivideremo gli eventuali passaggi con l’Anpi di Riccione". "Vorrei infine sottolineare – conclude Tonini – che nella votazione in consiglio comunale c’è stato un voto favorevole e un astenuto anche in minoranza, il che non era affatto scontato". Tornando a Villa Mussolini, vi sono tuttavia varie ricostruzioni storiche sul nome originale della dimora. Famija Arciunesa, associazione che tiene viva la storia della città, ha ripercorso con i documenti storici le vicende dell’edificio prima che il Duce la comprasse nel 1934. Stando a questa indagine, prima non si chiamava pensione Margherita. Una pensione Margherita è esistita davvero, ma sarebbe stata a poca distanza dalla villa. La pensione sarebbe stata poi demolita nel 1940, quando partì il progetto di qualificazione urbanistica dell’area attorno a Villa Mussolini, con l’esproprio di tutti i fabbricati.