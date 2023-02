L’antenna accende lo scontro La Lega: "Il regolamento c’è"

Mentre la petizione contro l’installazione dell’antenna Iliad in viale Belluno supera le 300 firme, Elena Raffaelli, capogruppo della Lega e residente, sferra un attacco al Pd e agli amministratori comunali: "Il regolamento delle antenne esiste – sostiene –, solo il Pd non lo sa. Il sindaco, massima autorità sanitaria, riapra la conferenza dei servizi per acquisire anche il parere del settore Urbanistica-Edilizia privata e per richiedere ad Arpae l’installazione di una centralina di monitoraggio". Poi l’attacco: "Stordito dalla batosta delle elezioni politiche, il Pd di Riccione per l’ennesima volta appare come un pugile suonato che dà pugni a caso. Se intende puntare il dito contro qualcuno, rifletta sul suo passato iperliberista di bersaniana memoria". Accusa quindi il Pd di non avere più "un’identità e una proposta politica", di fare "farneticanti dichiarazioni sull’inesistenza del ‘Regolamento comunale per l’installazione, monitoraggio,controllo e realizzazione di impianti per la telefonia mobile cellulare’. Da qui l’accusa nei confronti di "una classe dirigente inadeguata" e di "amministratori Pd che non conoscono la materia e neppure i regolamenti che la disciplinano". Poi l’invito a studiare "ad andare a scuola di partito per imparare l’abc ed evitare dichiarazioni false e risibili che appalesano ignoranza". Quindi la richiesta di rivalutare l’antenna per la quale dall’Albo pretorio "non risulta il parere espresso dal settore Urbanistica- Edilizia Privata, o meglio il parere risulta per silenzio- assenso". Cosa ritenuta necessaria per il sovraccarico in quest’area d’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

L’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, che stasera alle 21 col sindaco Daniela Angelini parteciperà alla pubblica assemblea sull’antenna, nel centro di Buon vicinato di viale Caravaggio, puntualizza: "L’amministrazione comunale ha seguito un iter corretto, il silenzio assenso è scattato, perché le norme sono state rispettate, si è rispettata la procedura vigente nella precedente legislatura. Il regolamento sulle antenne è decaduto, esiste solo una norma all’interno del Rue, della quale parla la Raffaelli. È tutt’altra cosa, prevede solo le distanze da siti sensibili, scuole, asili, ospedali, case di cura o protette. Il consiglio comunale aveva approvato all’unanimità una mozione che impegna a redigere un nuovo regolamento e fare altre azioni (attivando una commissione ad hoc) , ma non ha poi fatto niente. Lo faremo noi". Conclude: "Non ci sto a strumentalizzare le legittime preoccupazioni dei cittadini. Ci attiveremo con l’Anci, perché sulle autorizzazione delle antenne il Governo dia più potere ai Comuni".

Nives Concolino