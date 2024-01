L’antenna è salva: può restare nel cimitero

L’antenna al cimitero di Coriano non si tocca. La sentenza del Consiglio di Stato ribalta anni di polemiche e soprattutto il pronunciamento del Tar. I giudici del Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso presentato dal Comune e annullato di conseguenza l’imposizione del vincolo culturale, storico, artistico e testimoniale che era stato sancito dal tribunale regionale. Il vincolo era stato posto dal ministero della Cultura-Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, che esce sconfitto dalla battaglia dell’antenna ed ora dovrà pagare anche le spese legali dando 5mila euro al Comune di Coriano e altrettanti a Windtre, a cui aggiungere gli oneri accessori. Altra vittoria del Comune sta nel fatto che il provvedimento sanzionatorio stabilito nella sentenza del Tar viene annullato. Si chiude così una lunga battaglia che ha visto il comitato di residenti battersi per togliere l’antenna nata a ridosso delle mura del cimitero e poco distante dai resti del castello malatestiano. Uno scontro anche politico con Pd e M5s che hanno contestato a lungo l’amministrazione Spinelli-Ugolini. Ad avere ragione è stato il Comune, difeso dall’avvocato Marco Ernesto Perrone, evidenziando "il travisamento dei fatti da parte della Soprintendenza di Rimini – scrivono dal municipio – la quale, nell’operare la valutazione di interesse, aveva omesso del tutto di valutare la reale situazione in cui versa l’area cimiteriale".

Di storico nel cimitero parzialmente distrutto durante la guerra, c’è ben poco. Inoltre il vincolo posto all’area era arrivato dopo le autorizzazioni all’antenna e non poteva essere retroattivo. In conclusione il provvedimento di vincolo e il conseguente provvedimento che ordinava la rimozione dell’antenna sono stati annullati. "Siamo pienamente soddisfatti di questa sentenza perché fermamente convinti di aver sempre operato nel giusto – precisano il sindaco Ugolini e la vice Spinelli –. L’antenna può quindi rimanere dove è attualmente collocata". A seguire i sassolini che la senatrice Mimma Spinelli si toglie dalle scarpe. "Per anni sono e siamo stati vittime di uno sciacallaggio mediatico continuo di cui nessuno ci può ripagare. Un uso strumentale aberrante. Impossibile dimenticare le esternazioni e gli attacchi strumentali circolati da più parti a partire dalle ultime dichiarazioni dei consiglieri regionali Nadia Rossi del Pd e di Silvia Piccinini del M5s, che a Coriano non si è mai vista. Dovrebbero chiedere scusa ai cittadini. Il presidente regionale Bonaccini parla di doveroso rispetto istituzionale, chissà se riprenderà la consigliera Rossi per il comportamento tenuto".

Andrea Oliva