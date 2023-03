L’antenna svetta a San Lorenzo "Dal Comune controlli costanti"

A Riccione il comitato civico ‘No Antenna Iliad San Lorenzo non si arrende’, oltre ad approfondimenti per vie legali, prevede nuove azioni di sensibilizzazione e informazione dei residenti. Chiede poi all’amministrazione comunale "di farsi carico di controlli costanti e permanenti, attraverso l’installazione in viale Belluno di centraline Arpae, dei campi elettromagnetici pre e post opera". Sul posto, in area privata, è già stato issato il pennone di 27 metri, ma l’antenna non è ancora attiva. In una nota i residenti (500 i firmatari della petizione che ne chiede lo spostamento) esprimono "il massimo sdegno e disappunto rispetto all’epilogo con cui il gestore pretende di aver messo la parola fine, due giorni fa, alla possibilità di spostamento della nuova stazione radio base per cellulari". E ancora: "Negli incontri ufficiali e in varie comunicazioni informali tra la nostra delegazione e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, che si è preso subito carico del problema, ci siamo sempre posti in modo propositivo e collaborativo". Sull’individuazione di una rotonda di proprietà di Società Autostrade, proposta dal Comune ad Iliad, il comitato incalza: "A differenza di quanto afferma il Comune, è stata scartata non solo da alcuni residenti della zona preoccupati dalla compresenza dei tralicci dell’alta tensione, ma dallo stesso gestore per le lunghe tempistiche burocratiche".

Nives Concolino