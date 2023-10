"L’antenna telefonica ‘oscura’ la televisione"

Da alcuni mesi i residenti dei viali Marostica, Udine, Belluno e di una parte di viale Veneto, in zona San Lorenzo a Riccione, registrano seri problemi nella ricezione e visione dei canali televisivi per continue e costanti interferenze. Dopo aver interpellato i tecnici antennisti, sabato tramite Pec hanno inviato una richiesta al Cncer (Centro nazionale controllo emissioni radioelettriche - Ispettorati territoriali del Mise di Roma), affinché venga monitorato e controllato lo spettro delle interferenze. Questo "a tutela dei diritti dei cittadini del quartiere delle strade interessate e delle abitazioni limitrofe". Nel dettaglio la richiesta di controllo interessa le "frequenze radio della stazione radio Iliad e altre fonti di onde elettromagnetiche. Serve verificare il corretto uso delle bande di frequenza per i servizi cui sono destinate nel rispetto dei regolamenti nazionali ed internazionali". Gran parte degli interessati sospetta che a causare questa disfunzione sia l’antenna, installata tra roventi proteste in viale Belluno. Come ricordano gli interessati, "sono tante le segnalazioni riportate anche sui social. Lamentano tutti lo stesso problema. I primi di settembre non era possibile vedere la maggior parte dei canali televisivi, così molti sono stati costretti a far intervenire i tecnici antennisti". Il risultato? "Il loro intervento ha migliorato, ma non ha completamente risolto il problema". Gli abitanti della zona fanno presente che "il tecnico antennista ha rilevato che la schermata alimentatore di spettro è disturbata da una faccia del ripetitoreantenna telefonia".

A proposito i residenti alla richiesta inviata al Cncer hanno allegato immagini e video della rilevazione effettuata il mese scorso. "Qui in zona quasi tutti abbiamo chiamato un antennista e nessuno di loro ha risolto il problema – testimonia Cesare Maltoni del comitato civico di Riccione ‘No Antenna Iliad San Lorenzo’ –. Prima dell’installazione e dell’attivazione dell’antenna telefonica non abbiamo mai avuto alcun problema".

