L’antica fiera di San Gregorio a Morciano

Come ogni anno, Morciano di Romagna torna a illuminarsi con la celebre Fiera di San Gregorio, patrono del borgo. Le strade si riempiono di profumi e sapori, tra prodotti tipici e artigianali. Martedì 12 marzo, giorno di ricorrenza del santo, si è tenuta la fiera del bestiame, con protagonisti centinaia di cavalli, mucche e tori. I morcianesi doc lo sanno bene: la fiera del bestiame vuol far conoscere ai visitatori i migliori allevamenti della provincia di Rimini, valorizzandone le tradizioni e mantenendo esemplari ovini, bovini ed equini di altissimo valore, grazie alla carne pregiata.

In piazza Risorgimento, cuore del borgo, c’è spazio per il divertimento di grandi e piccini. La ricoprono giostre e attrazioni di ogni sorta, e la gente di tutto il territorio vi si riversa a frotte. Sembra quasi di vedere gli adulti ritornare bambini. Come dimenticare, poi, le numerose osterie? È lì che la Romagna prende vita, nel sapore dei fagioli con la piadina e la salsiccia, in compagnia di un ottimo Sangiovese.

Yari Bovolotto, Viola Moroncelli, Lavinia Morri, Emma Pasqualini, Nicolas Silvestro, Ester Vannucci II A