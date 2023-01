L’antica stazione cambia volto: diventerà un polmone verde, con spazi gioco e biblioteca

Spazi verdi e luogo di partecipazione e attività culturale: approvata la rigenerazione della antica stazione ferroviaria di Rimini Marina. Il progetto è inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici. L’ex stazione Rimini Marina, i cui edifici costituivano il nucleo della stazione ferroviaria in via Pascoli, che, con le sue 9 fermate, collegava Rimini allo Stato di San Marino e che fu dismessa nel 1944. Una vecchia stazione ferroviaria che, al termine di una lunga attesa per il passaggio dalle competenze demaniali al Comune, si vuole ‘rimettere a disposizione’ della comunità attraverso nuove indicazioni progettuali, il cui studio che ne aggiorna la fattibilità è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale.

E’ stato denominato ’Fiori e tragitti’ il progetto di riqualificazione dell’ex stazione, un’area di circa 4.200 metri quadrati su via Pascoli, in corrispondenza della fermata del Metromare e della linea ferroviaria. Un intervento che ha come obiettivo quello di "creare un link tra la storia del luogo e le direttrici di sviluppo, incentrate su sostenibilità, cultura, partecipazione attraverso la riqualificazione e un modo nuovo di vivere e fruire degli spazi pubblici", sottolinea Palazzo Garampi.

L’area, che costeggia la linea ferroviaria, ospitava tre edifici costruiti dal 1926 al 1932: il fabbricato viaggiatori di circa 100 mq, il deposito di circa 430 metri quadri (non più presente) e il fabbricato officina per treni Svert , di 450 mq. Gli edifici costituivano il nucleo della stazione Rimini Marina, che collegava la città allo Stato di San Marino con 9 fermate, con un tempo di percorrenza medio di 53 minuti. La linea cessò il servizio il 4 luglio 1944. L’ipotesi è quella di creare, tra l’altro, un Hub Culturale con biblioteche, arti visive, architettura, arti drammatiche musica, danza, teatro e altre arti; attività di formazione, laboratori, seminari e sale civiche, spazi ad uso delle vicine scuole e centri giovani.