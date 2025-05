L’antifascismo guidi le nostre azioni

In classe abbiamo analizzato l’ascesa di Mussolini al potere e il modo in cui trasformò l’Italia in una dittatura; abbiamo approfondito anche le vite di numerosi antifascisti come Gramsci, Amendola e Spinelli. Ogni antifascista ha il diritto di essere ricordato non solo per aver contribuito alla democrazia ma anche per il coraggio: molti giovani non si piegarono mai alla violenza e diedero la vita per la libertà. Gli ideali antifascisti siano ancora attuali e necessari, soprattutto per noi giovani che dobbiamo lottare per i nostri diritti, non dobbiamo dimenticare ciò che è stato e pensare che non possa più accadere. Esistono ancora Paesi con regimi oppressivi e violenti. È importante studiare la storia per evitare di commettere gli stessi errori del passato. L’antifascismo dovrebbe essere un valore universale, come una bussola che guida le nostre azioni per costruire una società in cui tutti abbiano stessi diritti e stesse opportunità.

Penelope Ceccoli, III G