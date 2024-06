L’antiquariato al centro della Regina. Arrivano le mostre nei negozi sfitti

La Regina vuole salvare il suo centro storico: via Pascoli, Cattaneo e l’area storico-culturale degli scavi archeologici. Negli ultimi anni la crisi non si è fatta attendere e molte vetrine si sono svuotate con il rischio ora che il tessuto commerciale si riduca ai minimi termini in tale quartiere cattolichino. Ma negli ultimi mesi alcuni cattolichini, amanti della città e della sua plurisecolare cultura, si sono riuniti in un’associazione "Cattolicainarte" che vuole rilanciare il patrimonio culturale ed appunto l’arte del centro storico propriamente detto, dove insistono, è bene ricordarlo, Museo della Regina, Galleria Santa Croce, Chiesa di S.Apollinare e Torre Malatestiana, oltre appunto agli scavi archeologici romani.

Ed ora è tutto pronto: a fine giugno si inaugura la prima stagione di "Cattolicainarte" con una decina di Gallerie di Antiquariato presenti da tutta Italia ed una ventina di pittori locali e nazionali. Si andranno ad occupare negozi sfitti e chiusi da tempo, che in questo modo riprenderanno vita e ridaranno vivacità a tutta la passeggiata del centro storico vero e proprio. Negli ultimi giorni sono arrivate anche le collaborazioni di Associazione Albergatori, Coop. Bagnini e Adac con il patrocinio del Comune di Cattolica per tale evento.

"L’idea di massima è di portare a Cattolica – spiega Domenico Onofri, tra i promotori della neonata associazione – importanti Gallerie d’Antiquariato a livello nazionale che potranno esporre i propri oggetti e opere d’arte nei vari negozi sfitti del centro storico, ridando vita a tutto un tessuto commerciale e culturale che non vogliamo perdere. Quest’estate in alcune vetrine di via Cattaneo, Pascoli e Bastioni porteremo antiquariato ed arte per dare nuova vita a questi spazi, per ben due mesi da fine a giugno a fine agosto".

La neonata associazione si preoccuperà di creare anche un tessuto sociale dove gli stessi titolari di immobili collaboreranno alla riuscita del nuovo progetto con affitti a prezzi calmierati in grado di attrarre gli antiquari del Belpaese. L’iniziale percorso sarà stagionale, per almeno due mesi da giugno ad agosto, ma l’idea, coinvolgendo realtà dell’antiquariato a livello nazionale, è di poter credere anche nella destagionalizzazione per più mesi all’anno. Per il centro storico si tratta di un progetto molto importante che va ad arricchire con storia, cultura ed arte l’offerta turistica del territorio e che potrebbe fare da volano ad un nuovo tessuto commerciale.

Luca Pizzagalli