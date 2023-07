L’antiquariato torna in vetrina Mostra dedicata a Giò Urbinati

Inaugura oggi la 52esima ‘Mostra mercato nazionale d’antiquariato nei palazzi e nelle botteghe del centro storico’ a Pennabilli. Al taglio del nastro (ore 18), in piazza Sant’Agostino, parteciperanno numerosi rappresentanti delle istituzioni, fra cui Nadia Rossi, consigliera regionale, il viceprefetto Patrizia Claudia De Angelis, ed Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Un premio speciale, poi, verrà riconosciuto dall’associazione culturale ‘Pennabilli Antiquariato’ a Lorenzo Cagnoni. Il presidente di Italian Exhibition Group si è infatti distinto donando particolare lustro alla città. La mostra si concluderà il 23 luglio e accoglie in totale trenta antiquari. Almeno tre, poi, le esposizioni collaterali a cui si aggiungono anche numerosi eventi culturali. Non a caso, a pochi mesi dalla scomparsa, Pennabilli Antiquariato commemora con una mostra antologica anche il grande ceramista Gio’ Urbinati. Tema scelto per celebrare Giò è ‘La ragione del fuoco’. Ricchissima la selezione di opere con cui viene ripercorso l’iter dell’artista che era fortemente legato a Pennabilli. La mostra verrà allestita nelle sale del Palazzo del Bargello da domani fino al 23 luglio. Altro nome di rilievo in programma è quello di Silvia Camporesi, la nota fotografa espone all’interno della Chiesa di Sant’Andrea una raccolta di fotografie (stampate in bianco e nero e colorate a mano) con soggetto l’isola carcere di Pianosa e i borghi abbandonati dell’Entroterra. Fra gli eventi collaterali alla kermesse spiccano, poi, anche gli ‘Incontri con la storia’ moderati dal prof Luigi Mattei Gentili nella spettacolare cornice offerta dal convento delle Monache. In programma (ore 20,30 del 13 luglio) c’è ‘Il castello di Billi, il convento delle Monache Agostiniane e un nuovo enigma’ con l’atteso intervento di Lorenzo Valenti.

Andrea G. Cammarata