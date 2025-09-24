Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Rimini
L'aperitivo della Caritas fa il pieno di solidarietà
24 set 2025
PAOLO GUIDUCCI
Cronaca
L'aperitivo della Caritas fa il pieno di solidarietà

La Caritas di Novafeltria è una presenza preziosa nel cuore della Valmarecchia. Attraverso l’impegno di 25 volontari (6 uomini e 19 donne, di età tra i 50 e i 65 anni) la Caritas sostiene oltre 70 famiglie bisognose. Dallo scorso aprile ha aperto anche un negozio speciale: l’Emporio solidale, dove chi è in difficoltà economiche può fare la spesa gratis – attraverso una tessera a punti – facendo scorta di generi alimentari e altri beni di prima necessità. Una risposta concreta alle famiglie che si trovano in situazioni di povertà sempre più diffuse e complesse.

Il numero delle persone seguite è in costante aumento, grazie alla collaborazione con i servizi Sociali comunali. Per continuare a garantire il servizio, la Caritas di Novafeltria ha bisogno di risorse economiche e di nuove energie volontarie. È nata così l’idea del primo Aperitivo solidale, che è stato organizzato in parrocchia con la collaborazione di Acli, Avulss e il supporto della Pro Loco. La partecipazione è stata sorprendente: hanno aderito oltre 150 persone, superando di gran lunga ogni aspettativa. "È stata una risposta che ci ha commossi – racconta il responsabile Riccardo Allegretti – Il segno che la comunità crede nel valore della solidarietà". Accanto all’apericena, ha riscosso successo anche il mercatino solidale con capi d’abbigliamento donati dalle famiglie, selezionati e poi venduti a prezzi più che popolari (da 2 a 3 euro, al massimo di 10 euro per un cappotto). L’iniziativa ha raccolto 1.800 euro, di cui 1.200 euro netti (tolte le spese), destinati interamente al sostegno dell’Emporio. Un risultato importante, e anche un momento di comunità, di incontro e di consapevolezza. Visto il successo delle iniziative, la Caritas non ha intenzione di fermarsi: sono già in programma altre iniziative (a partire dal prossimo Natale), sempre nell’ottica di costruire una rete di relazioni, dove al centro ci siano le persone, con i loro bisogni materiali ma anche umani. E chi vuole donare un po’ del proprio tempo, sarà il benvenuto.

m.c.

