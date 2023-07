L’aperitivo di Emergency a favore degli alluvionati fa il pieno di pubblico

Grande successo per l’apericena di solidarietà a favore degli alluvionati, che è stata organizzata mercoledì da Emergency alla piscina Lago Verde di Pennabilli. Una serata che è stata anche l’occasione per far conoscere le attività dell’ong. "Una settantina di persone ha partecipato alla nostra iniziativa. Abbiamo presentato l’attività di Emergency e illustrato il funzionamento della raccolta fondi", spiega Lorenzo Camillucci, volontario della ong. Il responsabile regionale di Emergency ha presentato l’attività dell’hub allestito a Ravenna in cui sono stati distribuiti generi di prima necessità e attrezzi per scavare. In totale, sono stati raccolti 400 euro a favore degli alluvionati. Fra i presenti anche la vicedirettrice della Fondazione Valmarecchia, Cristina Ferri, che si è prodigata tanto per la buona riuscita dell’evento.

a.g.c.