L’appartamento si rivela un ’bidone’: denunciata l’architetta

Seguendo l’esempio di tantissime famiglie sparse in tutta Italia, ha acquistato un appartamento sperando di poter approfittare dell’opportunità del Superbonus 110% per trasformarlo nella casa dei suoi sogni ad un costo irrisorio, svolgendo lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico grazie agli incentivi straordinari messi a disposizione da Governo. Quando i tecnici a cui si era rivolta hanno svolto il primo sopralluogo, tuttavia, per una donna di 50 anni è arrivata la doccia fredda: l’immobile per il quale aveva dato fondo ai suoi risparmi e sborsato fiori di quattrini (circa 335 mila euro), infatti, non risulterebbe essere a norma dal punto di vista edilizio e catastale, e presenterebbe al contrario diverse irregolarità. La protagonista di questa storia, sentendo di aver preso un ‘bidone’, ha così deciso di rivolgersi al suo legale di fiducia, l’avvocato Stefano Caroli, presentando denuncia contro il venditore con il quale aveva intavolato la trattativa e contro una architetta residente in provincia di Rimini, responsabile della redazione del referto tecnico di conformità urbanistico-edilizia e catastale relativo all’appartamento. Secondo chi ha presentato querela, tanto il venditore quanto l’architetta avrebbero contribuito, sia durante la fase della sottoscrizione del contratto preliminare con scrittura privata che successivamente nel momento del rogito davanti al notaio, a far credere all’acquirente che l’immobile non presentasse alcun tipo di anomalia. Questo, almeno, è quanto sostiene la 50enne, che ha deciso di avviare una battaglia legale per ottenere lo stralcio del contratto, appellandosi alla norma di legge che rende nullo un atto di compravendita di immobili carenti di determinati requisiti urbanistici ed edilizi. Le discrepanze riguardanti le planimetrie catastali, sostiene la querelante, sarebbero state confermate anche da un accesso agli atti compiuto dal suo architetto di fiducia.