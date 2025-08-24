L’appello al ministro: "Utilizziamo i soldi della tassa di soggiorno per la sicurezza"

A pagare la sicurezza saranno i turisti attraverso l’imposta di soggiorno. La proposta a cui ha lavorato l’amministrazione comunale riminese è stata presentata ieri al ministro Matteo Piantedosi, a Rimini per partecipare al Meeting. "Proposta che ha una sua base di ragionevolezza – ha detto il ministro –. Ne parlerò con i colleghi di governo, vediamo, sicuramente potrà essere un’idea su cui potersi esercitare". L’incontro rigorosamente a porte chiuse è stato possibile grazie al prefetto Giuseppina Cassone. Con il prefetto c’erano il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l’assessore a Sicurezza e Bilancio Juri Magrini. Il Meeting si è rivelato un’ottima occasione per poter affrontare un tema caro a tante località turistiche che in estate o in particolari momenti dell’anno vedono raddoppiare o aumentare a dismisura il numero dei cittadini per effetto dell’arrivo dei turisti. "I visitatori pagano l’imposta di soggiorno – premette l’assessore Magrini –. Il decreto 23 del 2011 all’articolo 4 disciplina i possibili usi che si possono fare delle somme versate dai turisti attraverso l’imposta, e tra queste non si parla di sicurezza".

Fino ad oggi i Comuni hanno potuto sfruttare i denari versati dai turisti per realizzare opere pubbliche, fare promozione, manutenzione alle strutture della città, quelle sportive ad esempio, ed anche al verde pubblico, tra parchi e giardini. "Ma la sicurezza non viene ricompresa, mentre anche questo aspetto è un elemento fondamentale in una vacanza" sottolinea il sindaco Sadegholvaad.

"Oggi assumere più personale per la polizia municipale – spiega Magrini – è complesso per i limiti alle assunzioni e alla spesa che vengono imposti a tutti i municipi, noi compresi. Inoltre queste somme vanno inserite nella spesa corrente che per la quasi totalità è impegnata, ed è sottoposta a vincoli ben precisi". Diviene dunque difficile pensare a task force dedicate, a turni di servizio che prevedano straordinari e così via. "Mentre poter contare sugli introiti dell’imposta consentirebbe di avere maggiori margini non solo per aumentare il personale, ma anche nella gestione di queste spese rispetto a quanto si fa oggi". Più vigili, una copertura di orari di servizio maggiore, videosorveglianza e dotazioni per la polizia locale sono tutti elementi che in futuro potrebbero essere pagati in parte dal turista per una vacanza sempre più sicura.

Andrea Oliva