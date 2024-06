L’appello dei Capitani Reggenti: "Votare è amore per il Paese"

"La partecipazione è amore per il nostro Paese al quale dobbiamo assicurare l’irrinunciabile contributo di tutti". Si conclude così, il messaggio che i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni hanno voluto mandare ai sammarinesi alla vigilia delle elezioni in programma oggi a San Marino. I capi di Stato invitano "ogni concittadino a recarsi alle urne, con la consapevolezza che il diritto-dovere di voto è un punto di partenza per un impegno serio nella vita sociale e che, in caso contrario, saranno altri a decidere per loro. Nel caso in cui qualcuno sia tentato di non farlo perché non sa cosa e chi scegliere, rifletta ancora ma non si sottragga al suo diritto ed al suo dovere. La faticosa conquista storica del diritto/dovere di voto non può essere messa a repentaglio da sentimenti di sfiducia nei confronti della politica. Siamo tutti chiamati ad avere cura del futuro del nostro Paese che sarà conseguenza del nostro impegno o del nostro disimpegno". Un appello ai giovani.

"In particolare – scrivono i Reggenti rivolgendosi proprio a loro, ai neo maggiorenni – a quelli che per la prima volta sono chiamati a recarsi ad un seggio elettorale, chiediamo loro di affrontare con entusiasmo e convinzione l’esercizio di questo diritto e di avere fiducia".

I sammarinesi avranno tutta la giornata di oggi per recarsi alle urne, dalle 7 alle 20. Si potrà eventualmente procedere fino alle 21, nel caso in cui si creassero lunghe file ai seggi. Sono 38.642 gli aventi diritto (nel 2019, cioè nelle precedenti elezioni politiche, erano 34.511): tre preferenze sulla scheda elettorale per gli elettori interni e una sola per gli esteri che potranno indicare un solo candidato all’interno della lista prescelta.

In caso di smarrimento o mancata ricezione del certificato elettorale, l’Ufficio elettorale di Stato sarà aperto per tutta la durata del voto, quindi dalle 7 alle 20. In 40, tra chi ne ha fatto richiesta, voteranno a domicilio. Un seggio speciale è allestito all’ospedale di Stato per dare la possibilità anche ai degenti di partecipare alle elezioni. La scelta è decisamente ampia e nelle ultime settimane sono stati tanti gli appuntamenti informativi rivolti alla cittadinanza durante la campagna elettorale. Otto le liste in gara, quattro riunite in due coalizioni e quattro che corrono in solitaria. Ben 289 i candidati tra cui scegliere.