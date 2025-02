L’appello dei direttori del Festival: "Lo Stato salvi i Mutoid anziché cacciarli"

Sono arrivati qui a Santarcangelo nell’estate del 1990 chiamati dal Festival, per esibirsi con uno spettacolo. Da allora Santarcangelo è diventata la casa dei Mutoid. E ora che gli artisti rischiano lo sfratto, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che (accogliendo il ricorso di un vicino di casa) ha dichiarato "abusive" le loro abitazioni, è proprio il Festival di Santarcangelo dei teatri a lanciare un appello per "salvare Mutonia". Lo fa con una lettera aperta, firmata da tutti i direttori artistici che si sono succeduti al timone della manifestazione (da Antonio Attisani a Roberto Bacci, da Silvio Castiglioni a Olivier Bouin, da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò a Ermanna Montanari, da Eva Neklyaeva all’attuale Tomasz Kireńczuk, per citarne alcuni). "Mutonia – scrivono – è parte cruciale del patrimonio culturale di Santarcangelo della sua comunità. Non desideriamo aprire una discussione legislativa, ma crediamo che il ruolo dello Stato sia proteggere il patrimonio culturale e non sostenere i processi che lo mettono in discussione. Viviamo questa mancanza di riconoscimento di Mutonia come segno preoccupante, che non può lasciare indifferenti. Quando nel 2013 la permanenza della compagnia fu messa in pericolo la prima volta, l’azione di enorme solidarietà della comunità santarcangiolese, il sostegno delle autorità locali e regionali, permisero di riconoscere Mutonia come parco culturale, non solo una zona abitativa. Vediamo la sentenza del Consiglio di Stato come una decisione contro la diversità e la libera partecipazione alla cultura nel senso più vasto. Ma l’esperienza dei Mutoid, da cui abbiamo molto da imparare, va al contrario protetta e sviluppata".