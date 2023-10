L’appello del vescovo ai politici: "Pensate di più ai nostri giovani"

Fiaccolata e preghiera affinché torni la pace in Israele e Palestina. A celebrarla ieri, nel giorno di San Gaudenzo, il vescovo Nicolò Anselmi insieme a centinaia di riminesi. È stato uno dei momenti più toccanti della giornata del patrono, che era cominciata con la messa alla chiesa di San Gaudenzo. Poi al pomeriggio Anselmi ha celebrato la messa in Duomo, preceduta dall’incontor con politici, autorità civili e militari. È stata la prima volta per il nuovo vescovo, che ha organizzato una sorta di talk show nella sala San Gaudenzo insieme al prefetto Padovano, al questore Lavezzaro, al sindaco Sadegholvaad, al deputato Gnassi e agli altri intervenuti all’incontro. Ad aprire il dibattito è stato lo stesso Anselmi, che ha puntato su tre temi. Il primo è "l’unità. Dobbiamo essere uniti nel bene della comunità. Le divisioni sono sempre alle porte, anche nella Chiesa". Poi il tema "delle persone più fragili come bambini, anziani, malati", a cui "garantire la massima attenzione". Così come "ai giovani. Non possiamo – dice il vescovo – non pensare a loro in ogni nostra azione e iniziativa". Temi che Anselmi ha ripreso e sviluppato poi nell’omelia durante la messa in Duomo.

Il dibattito con il vescovo è durato un’oretta. Tra tante riflessioni e proposte. Come quella lanciata dal questore Rosanna Lavezzaro: "Perché non affiancare, alle forze dell’ordine che controllano i giovani, anche gli educatori, per cercare di capire cosa c’è dietro certi atteggiamenti?". E sul tema sicurezza il prefetto Rosa Maria Padovano fa notare che i problemi "a Rimini ci sono, ma questa provincia non si merita il secondo posto nella classifica della criminalità".

Manuel Spadazzi