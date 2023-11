L’appello del vescovo Anselmi: "Serve maggiore solidarietà"

La povertà aumenta anche a Rimini, spinta prima dalla pandemia e poi anche dalle guerre e, a livello locale, dall’alluvione. E allora, osserva il vescovo Nicolò Anselmi, "tutti devono pensare a tutti, a chi è vicino e lontano e a chi viene da lontano. Perché contro la povertà serve una solidarietà a 361 gradi". Come dire: tutti devono fare ciò che è nelle loro possibilità e anche di più. "Dobbiamo avviarci a concepire la Chiesa e l’umanità come una famiglia – il messaggio del vescovo Anselmi – La carità non va intesa come servizio, ma è la realizzazione di un clima famigliare di cui tutti hanno bisogno". Un contesto in cui, l’esortazione di Anselmi, "è un dovere pensare a chi è in difficoltà".

Il tema della casa quest’anno è centrale nell’osservatorio sulla poverà della Caritas. "In ogni parrocchia – dice Anselmi – ci dovrebbe essere un appartamento sempre pronto per chi non ce l’ha. Speriamo che le guerre finiscano presto. E quanto finiranno avremo migliaia di orfani, di persone senza ospedale, senza lavoro. Tutto questo ci riguarda eccome".

La Pastorale giovanile in settimana è impegnata in una serie di gesti di solidarietà. Sabato si farà il punto in occasione della Giornata della gioventù, mentre stasera il report sulla povertà sarà presentato alla città.

g. c.