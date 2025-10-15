L’appello del vescovo: "La povertà è disumana . I politici devono lavorare per cambiare le cose"

L’aiuto ai poveri "torni al centro delle nostre azioni, come ci chiede Papa Leone". È l’appello fatto ieri dal vescovo Nicolò Anselmi nel tradizionale incontro con autorità civili e militari, in occasione della festa di San Gaudenzo. Presenti, tra gli altri, il sindaco Jamil Sadegholvaad e numerosi consiglieri comunali di Rimini, di maggioranza e opposizione. A loro Anselmi ha parlato citando più volte la Dilexi te, esortazione apostolica scritta da Papa Leone a inizio mese. "Se non amo il mio fratello che vedo, come potrò amare Dio che non vedo?. È fondamentale pregare, è necessario convertirsi, è importante dialogare e discutere, ma occorre anche agire...". Il vescovo ricorda "ciò che la Chiesa ha detto e fatto per i poveri, la cura che ha sempre dimostrato verso i più fragili" con tante realtà, tra cui quella delle Maestre Pie, presente a Rimini e "citata dal Santo Padre". E sempre usando le parole del Pontefice, Anselmi ribadisce che "il servizio a favore dei poveri non può essere un fatto episodico. Il testo del Papa invita tutti noi, cittadini e amministratori, ad andare alle radici di ciò che causa povertà e a intervenire su situazioni disumane". Un incontro che, per il vescovo, si è rivelato molto proficuo. "Ho trovato grande compatezza tra chi era in sala. E questo ritrovarci tutti insieme a favore di chi è più bisognoso mi è piaciuto molto. Almeno sui poveri ci si trova uniti", dice Anselmi al termine del confronto con politici e forze dell’ordine. "Serve – aggiunge – un’operazione anche culturale che possa superare ogni forma di indifferenza e ci responsabilizzi tutti". Poi, dopo l’incontro, la messa solenne di San Gaudenzo, in un Duomo gremito. Dall’altare Anselmi torna sul tema dei poveri, ma ricorda anche "i tanti anniversari che la Chiesa riminese celebra quest’anno", come i 100 anni dalla nascita di don Oreste Benzi e il secolo di vita della congregazione delle sorelle dell’Immacolata (le suore di Miramare). Preghiera finale rivolta a San Gaudenzo, affinché "ci conduca a incontrare Gesù in famiglia e in parrocchia. Tutto ciò si traduca in un amorevole impegno verso i più fragili".