L’appello dell’Avis:: "Il plasma non basta, servono più donazioni"

L’Avis di Cattolica lancia l’allarme plasma: ne serve di più. I donatori e le donatrici nel 2024 sono arrivati complessivamente ad oltre 900 persone (per un totale di oltre 1.100 donazioni annuali) con un ricambio annuale di circa 80 unità, ma ora la sezione cattolichina lancia un appello: "Siamo arrivati ad un 15% di donazioni complessive destinate solamente al plasma – commenta Giuseppe Bergnesi, presidente comunale – ma per le esigenze del territorio locale sarebbe bene nel 2025 puntare ad almeno un raddoppio di questo dato".

Pietro Pazzaglini, cattolichino, ex-sindaco, spiega: "Compriamo come sanità pubblica molti medicinali plasma-derivati dall’estero – dice – e questo ci costa tanto, specie poi per i pazienti che devono seguire cure specifiche con questo elemento, il plasma appunto. Invece se si aumentasse la produzione interna, locale, di plasma e dunque di plasma-derivati, ne gioverebbe a tutti. E’ un bene che il territorio diventi autosufficiente nella produzione del plasma, come lo è già per il sangue. Aumentare la raccolta di plasma sarebbe ancor di più poi un segno di coesione civile della comunità locale".

Sempre più persone vogliono donare e la sezione comunale di Cattolica è davvero una bella realtà con la sede amministrativa in piazza Roosevelt e la nuovissima sede operativa, per prelievi e visite, invece in zona Ospedale D.Cervesi, a fianco della Rsa. Una bella realtà di solidarietà e prossimità che continua a crescere e dare tanti buoni frutti.

lu.pi.