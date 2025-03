L’appello: "Recuperiamo la Colonia Roma"

Salviamo il soldato Ryan. Anzi no, la Colonia Roma. Lo stato di abbandono del gioiello dell’architettura razionalista, un’ampia area verde che comprende anche l’ex villino Nadiani, di fianco al porto, è un colpo al cuore quotidiano per chiunque abbia care le sorti di quell’area strategica della città. La proprietà della struttura è privata, quindi il pubblico ha limitate possibilità di movimento, per così dire. Negli anni sono state diverse le ipotesi per il riutilizzo: da hotel di lusso a centro termale (le due cose non sono peraltro in antitesi) a spazio a servizio di una darsena che è stata poi affondata, fino a... sede comunale (idea giudicata con scetticismo da più parti). A rievocarla è l’ex consigliere della Lega, l’imprenditore Massimo Bordoni, che ributta il sassolino nelle acque stagnanti della Roma, con una proposta-provocazione.

"Credo sia arrivato il momento di agire, per ridare vita alla Colonia Roma e per assicurare un futuro più prospero alla nostra città. Non lasciamo che un pezzo importante della nostra storia vada perduto. È fondamentale che le istituzioni locali, in collaborazione con la proprietà, le associazioni di categoria e chiunque altro voglia sedersi al tavolo, avviino senza indugi un piano di riqualificazione della ’Colonia Roma’. La bellezza di Bellaria Igea Marina merita di essere preservata e valorizzata, e la ’Colonia Roma’, con il suo grande valore storico e architettonico, è l’esempio perfetto di come un intervento mirato possa trasformare una risorsa in un faro per la città". "Il restauro della ’Colonia Roma’ – prosegue Bordoni – deve essere visto come un progetto condiviso con la comunità locale, che possa portare beneficio a tutti i cittadini. La riqualificazione non solo permetterebbe di recuperare una parte significativa della storia cittadina, ma potrebbe anche diventare un motore di sviluppo economico e sociale per la città".

"Negli anni passati – ricorda Bordoni – si era parlato della possibilità di trasferire il municipio nella ’Colonia Roma’, un’idea che avrebbe avuto un forte impatto sulla comunità locale e sullo sviluppo del centro cittadino. Se ben realizzata, questa proposta avrebbe potuto valorizzare l’area, portando maggiore afflusso di persone e facilitando l’accesso ai servizi pubblici". Anche se l’idea non è mai stata concretizzata, la ’Colonia Roma’ rimane un luogo ideale per ospitare una sede istituzionale, che unirebbe la storia alla modernità, creando uno spazio funzionale ma anche simbolico. Non si tratta solo di un intervento estetico, ma di un investimento sul futuro. La ’Colonia Roma’ ha un grande potenziale non solo per valorizzare il patrimonio storico della città, ma anche per dare nuova vita al turismo e al commercio locale.