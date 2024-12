L’Arcangelo d’oro a Guido Fontana: "Ha dedicato la vita agli altri"

L’impegno nel sociale, in particolare per i più giovani e per chi soffre. Guido Fontana meritava questo premio. Andrà a lui quest’anno l’Arcangelo d’oro, la più importante onorificenza cittadina di Santarcangelo. L’ambito riconoscimento gli sarà conferito sabato 21 dicembre, durante la tradizionale cerimonia di auguri di fine anno in municipio in cui saranno consegnate anche le altre benemerenze e le menzioni speciali. Operatore sociale, da sempre impegnato nell’associazionismo, Fontana ha realizzato vari progetti per i ragazzi, i migranti (anche all’estero) e i disabili, è stato coordinatore al centro giovani RM25 di Rimini e poi presidente della fondazione San Giuseppe. "La scelta di conferire l’Arcangelo d’oro a Fontana – dice il sindaco Filippo Sacchetti – nasce dalla volontà di riconoscere l’importanza del suo esempio umano e professionale che ha lasciato e continua a tracciare un segno indelebile nel mondo del sociale, nel Riminese e non solo. Guido rappresenta l’anima solidale di Santarcangelo".