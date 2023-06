L’Arcangelo ottiene il via libera all’ampliamento dell’azienda

Un ampliamento per l’azienda L’Arcangelo di Edoardo Squadrani, in via dell’Uso a Santarcangelo. Durante il consiglio comunale di lunedì, è stata approvata la delibera per la variante urbanistica. "Con questa delibera – dice l’assessore alla pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti _ diamo risposta a una realtà aziendale locale importante per produzione e vendita di prodotti a km 0. Nella nuova struttura, di 1.400 mq che ospiterà laboratorio, cantina e forno, sarà possibile realizzare la trasformazione delle colture dalla terra alla tavola, accorciando ulteriormente la filiera agricola ed enogastronomica di Santarcangelo. L’Arcangelo produce varietà locali di frutta e verdura, con forte attenzione ai trattamenti fitosanitari e alla qualità dei terreni. Tutte le eccellenze locali, vanno messe nelle condizioni di operare al meglio, dando risposte concrete all’agricoltura, ma anche portando benefici a tutta la città".