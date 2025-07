L’area artigianale di San Giovanni si espande. Bertuccioli: "Ricevuto richieste da quattro aziende"

L’area artigianale tra Cattolica e San Giovanni cresce: è stata approvata nel consiglio comunale di San Giovanni la settimana scorsa una variazione di bilancio per affidare un incarico ad un tecnico, per la redazione di un documento di indirizzo sull’ ampliamento proprio del polo produttivo di San Giovanni in Marignano. E la sindaca Michela Bertuccioli di San Giovanni ora conferma: "Abbiamo ricevuto richieste di ampliamento da almeno 4 grandi aziende – dice la prima cittadina – e questo fa intuire che l’area artigianale crescerà ancora, siamo contenti perché significa più posti di lavoro ed occasioni di occupazione". Novità importanti per arricchire il territorio, favorendo lo sviluppo economico, la creazione di nuove opportunità occupazionali e una pianificazione più efficiente degli spazi produttivi. In particolare i futuri insediamenti avranno come area di intervento quella adiacente alla zona artigianale (tra via Casino Albini e via Tavollo), già individuata nel 2004 nell’accordo di programma con la Provincia di Rimini e il Comune di Cattolica come naturale espansione dell’area produttiva. "Per evitare insediamenti disorganici o non funzionali, sarà quindi approvato un documento di indirizzo che fornisca una visione d’insieme dell’area, attraverso un incarico da affidare a una figura professionale specializzata, con il supporto di un legale" conclude l’amministrazione comunale marignanese. Numeri che danno entusiasmo per un’economia locale che può essere favorita, dunque, anche da altri settori.

lu.pi.