L’Arena della Regina aspetta i Jethro Tull

I Jethro Tull annunciano quattro nuovi appuntamenti del loro tour estivo: saranno dal vivo domenica 30 luglio all’Arena della Regina di

Cattolica. Sarà l’occasione per portare dal vivo, oltre ai brani più significativi della loro discografia, anche quelli contenuti nell’album in uscita il 21 aprile, che è anche il 23esimo della loro lunga carriera. I biglietti per i concerti estivi sono disponibili sui circuiti ufficiali. Un disco di 12 tracce basato sui personaggi e sui ruoli di alcune delle principali

divinità dell’antico paganesimo norreno.