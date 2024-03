L’arena per gli eventi non ha più un ‘padrone’

Doveva diventare l’arena per grandi concerti e spettacoli all’aperto in estate, ed invece dall’entusiasmo si è passati all’annullamento dell’assegnazione alla società White srl. Stiamo parlando del parco degli Olivetani. L’amministrazione Angelini aveva voluto un percorso nuovo per l’intera area, ponendola in un’ottica diversa. Non un semplice parco cittadino, ma un contenitore per grandi eventi che fosse anche al servizio del comparto turistico. Ne era nato un bando che oltre all’arena con spalti realizzata accanto al complesso scolastico e al futuro Museo del territorio, dava in concessione un’ampia parte del parco. Alla fine di gennaio era arrivata una sola busta e quando è stata aperta si è scoperto che era la White srl la società di eventi intenzionata a valorizzare l’area dell’arena e migliaia di metri quadrati di parco in cui far svolgere le grandi manifestazioni.

Tutto tornava, anche i tempi perché il bando assegnava l’area dal 15 di giugno al 15 di settembre, dunque con un margine utile a organizzare una programmazione e intercettare spettacoli o concerti importanti da poter svolgere nelle calde serate d’estate. Ed invece è tutto da rifare. Con la determina 300 del 3 febbraio il dirigente preposto, Luigi Botteghi, ha annullato l’atto con cui veniva affidata la gestione dell’area alla White srl. Nella determina si legge: "...annullare d’ufficio per vizio di legittimità la determinazione dirigenziale n. 221 del 24.02.2024 ai sensi dell’art. 21-novies della Legge 241/1990, stante la mancanza del requisito di regolarità contributiva previsto quale causa di esclusione automatica dalle gare". A quanto pare il problema sarebbe un Durc, documento retributivo.

Mauro Bianchi, titolare della White srl nonché presidente del consorzio Riccione intrattenimento, in questo periodo è fuori Italia, ma raggiunto telefonicamente ha precisato che "il problema era già stato risolto, ora attendo di rientrare in Italia per capire meglio la procedura".

Intanto il tempo passa e l’estate si avvicina. "Avevamo già in previsione un calendario per gli eventi. Cercheremo di capire cosa bisogna fare". Non è al momento dato sapere quale siano le intenzioni dell’amministrazione comunale. Abbiamo cercato l’assessore al Turismo, Mattia Guidi, senza avere risposta.

Il progetto della White srl non si limitava a intercettare grandi eventi, ma voleva fornire uno spazio per le energie della città, dando una opportunità ai comitati, consorzi e realtà cittadine per presentare le proprie proposte e realizzarle nelle serate estive per riccionesi e turisti.

Andrea Oliva